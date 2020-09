Kommunen : Oberbürgermeister will mehr Ordnungsstreifen

Mit zusätzlichen Mitarbeitern im Ordnungsamt und mehr Streifen will die Stadt Neubrandenburg das Sicherheitsgefühl ihrer Bewohner verbessern. Dazu sollen 2021 drei zusätzliche Stellen besetzt und 2022 zwei weitere Mitarbeiter eingestellt werden, wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) vorgeschlagen hat. Über diese Vorlage, die sich aus einer aktuellen Befragung der Einwohner ergab, soll die Stadtvertretung an diesem Donnerstag beraten, wie eine Stadtsprecherin am Montag erklärte.

von dpa

07. September 2020, 07:46 Uhr