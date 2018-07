Prozesse : Oberverwaltungsgericht urteilt über Bäderregelung

von dpa

18. Juli 2018, 01:14 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht entscheidet am Mittwoch über die Bäderregelung zur Ladenöffnung an Sonntagen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gewerkschaft Verdi hatte gegen das Land geklagt und will die in der Bäderverkaufsverordnung geregelte Ladenöffnung in Ferienorten deutlich einschränken. Sie beantragte, die Paragraphen 2, 3 und 5 der seit Januar 2016 geltenden Verordnung für unwirksam zu erklären. Bislang dürfen in landesweit 77 Orten die Geschäfte an Sonntagen zwischen Mitte März und Anfang November öffnen. Handelsverband Nord und Tourismusverband bezeichneten die bestehende Regelung als guten Kompromiss. Nach Auffassung der Gewerkschaft wird mit bis zu 36 Feier- und Sonntagen im Jahr, an denen Läden in diesen Orten geöffnet sein können, das Regel-Ausnahme-Verhältnis ausgehebelt.