Kommunen : Oberverwaltungsgericht urteilt über Kreisumlage am 23. Juli

Im Streit um die Höhe der Kreisumlage will das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am kommenden Montag (23.07.) sein Urteil verkünden. Der Landkreis Nordwestmecklenburg und die Gemeinde Perlin hatten am Mittwoch nochmals ihre Rechtspositionen vor Gericht vorgetragen. Die Verkündung des Urteils sei nun am Montag um 10.00 Uhr angesetzt, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Umlage müssen Gemeinden im ganzen Land an ihren jeweiligen Landkreis abführen, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Ihre Höhe wird von vielen Gemeinden als harte Last empfunden.

von dpa

18. Juli 2018, 15:03 Uhr

Im vorliegenden Fall geht es um die Berufung des Landkreises Nordwestmecklenburg gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schwerin aus dem Jahr 2016. Das Gericht hatte der Gemeinde Perlin Recht gegeben, die wegen der Höhe der Kreisumlage ihr verfassungsrechtlich verankertes Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt sah und deshalb Klage eingereicht hatte. Die Finanzlage der Gemeinde sei bei der Festsetzung der Umlage für das Jahr 2013 nicht ausreichend berücksichtigt worden, hatten die Schweriner Richter argumentiert. Perlin könne bereits seit mehr als zehn Jahren nur noch weniger als fünf Prozent seiner Haushaltsmittel für freiwillige Aufgaben verwenden. Dem Verfahren wird von Beobachtern grundsätzliche Bedeutung beigemessen.