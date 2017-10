Statistik : Öffentliches Finanzvermögen in MV stieg 2016 um 9,7 Prozent

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 16:52 Uhr

Wie ein Sprecher des Finanzministeriums in Schwerin sagte, geht das Plus in Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich auf die Gemeinden zurück. Das Land verzeichnete einen Rückgang des Finanzvermögens um 288 Millionen Euro, was einem Minus von 11 bis 12 Prozent entspreche. Das sei in etwa die Höhe des Pensionsfonds im Land, der mangels Renditen im vorigen Jahr umgestellt wurde. Statt das Geld in Aktien und Wertpapieren anzulegen, verleiht das Land das Geld gegen Zinsen an sich selbst.

Bundesweit erhöhten die Kommunen und Gemeindeverbände ihr Finanzvermögen um 10,2 Prozent, die Länder nur um 2 Prozent. Beim Bund sank es geringfügig um 0,2 Prozent. Bei der Sozialversicherung stieg das Finanzvermögen um 7,5 Prozent.

Statistisches Bundesamt zum öffentlichen Finanzvermögen 2016