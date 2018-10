Energie : Ökostrom-Produktion weiter kräftig gestiegen

von dpa

15. Oktober 2018, 11:26 Uhr

Die Ökostrom-Produktion ist im vergangenen Jahr im Nordosten weiter kräftig gestiegen, wobei die Windkraftnutzung am stärksten zugelegt hat. 2017 erzeugten Windräder aufgrund eines umfangreichen Ausbaus der Kapazitäten und guter Windverhältnisse 26,8 Prozent mehr Strom als 2016, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Die Ökostromproduktion insgesamt stieg um 17 Prozent. Die Solarstrommenge legte dabei nur leicht um 1,2 Prozent zu. Die Stromerzeugung aus Biogas ging dem Amt zufolge erstmals leicht um 0,4 Prozent zurück. In Mecklenburg-Vorpommern wird wegen des Ausbaus der erneuerbaren Energien inzwischen mehr als doppelt so viel elektrischer Strom erzeugt wie verbraucht wird.