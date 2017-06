Kirche : Ökumenische Pfingstfeier in Schwerin

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Rund 1000 Protestanten und Katholiken aus Norddeutschland wollen am Montag in Schwerin gemeinsam das Pfingstfest feiern und an 500 Jahre Reformation erinnern. Nach einem ökumenischen Gottesdienst im Dom und einer Prozession zum Marktplatz ist dort eine große Open-Air-Mittagstafel geplant. Der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Nordkirche, Gerhard Ulrich, und der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße wollen predigen. Mecklenburg-Vorpommerns designierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll eine Tischrede halten. Es wird ihr erster öffentlicher Auftritt nach ihrer Nominierung als Nachfolgerin des an Krebs erkrankten Regierungschefs Erwin Sellering (SPD).

Ökumenisches Pfingstfest im Dom und auf dem Marktplatz Schwerin