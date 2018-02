Tourismus : Offizielle Tourismus-Bilanz: Welten zwischen Born und Wismar

Jetzt ist es offiziell: Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr mit 29,7 Millionen Übernachtungen ein Minus um 1,8 Prozent verzeichnet. Dies ist der erste Rückgang seit dem Jahr 2011, wie aus dem Bericht des Statistischen Landesamtes hervorgeht, der am Mittwoch in Schwerin veröffentlicht wurde. 2016 hatte die Branche mit 30,3 Millionen Übernachtungen einen Rekord gefeiert.

von dpa

28. Februar 2018, 13:21 Uhr

Noch stärker fiel mit minus 3,5 Prozent der Übernachtungsrückgang von Gästen aus dem Ausland aus. Knapp 998 000 Übernachtungen wurden 2017 verzeichnet, womit die Zahl wieder unter die Marke von einer Million rutschte. Seit 2014 hatte sie darüber gelegen.

Die Feriengebiete schlossen unterschiedlich ab: Die stärksten Verluste fuhr die Insel Hiddensee mit 12,7 Prozent weniger Übernachtungen ein. Fischland-Darß-Zingst verzeichnete minus 9,8 Prozent, wobei allerdings Ahrenshoop mit plus 6,1 Prozent ein Leuchtfeuer setzte. Das größte Minus landete der Nachbarort Born auf dem Darß (-40,3 Prozent).

Die Urlaubsregion Vorpommern registrierte minus 3,3 Prozent, die Mecklenburgische Ostseeküste vergleichsweise milde minus 0,7 Prozent. Die Mecklenburgische Schweiz und Seenplatte konnte sogar leicht um 0,2 Prozent bei den Übernachtungen zulegen. Auch der Städte-Tourismus zog an: Rostock und Schwerin verzeichneten jeweils 1,5 Prozent mehr Übernachtungen. Den Vogel schoss Wismar mit plus 15,9 Prozent ab, gefolgt von Greifswald mit plus 14,3 Prozent.

Derzeit wirbt das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin um Aufmerksamkeit. Der Nordosten ist Partnerland der ITB.