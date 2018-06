Energie : Offshore-Run aufs Küstenmeer bislang ausgeblieben

von dpa

11. Juni 2018, 07:07 Uhr

Billige Produktion von grünem Strom in Küstennähe contra Verspargelung der Ostsee. Das umstrittene Landesraumentwicklungsprogramm (LEP), das neue Flächen zum Bau von Offshore-Windparks in Küstennähe ausweist, trat vor zwei Jahren in Kraft. Doch bislang ist ein Run von Offshore-Windkraftfirmen auf die Küstengebiete ausgeblieben. Nach Angaben des Energieministeriums gibt es mit dem vor dem Darß geplanten Projekt «Gennaker» derzeit nur ein laufendes Genehmigungsverfahren. Die Umsetzung des für ein vor Warnemünde geplantes Testfeld für Offshore-Windenergie kommt nur stockend voran. Auch eine kommerzielle Windvorrangfläche, die an das Testfeld anschließt, wie auch ein Vorbehaltsgebiet westlich von Hiddensee sind nach Angaben des Energieministeriums bislang von Investoren noch nicht geplant.