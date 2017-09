Energie : OIS übernimmt Wartung von Windpark Arkona

Rostock (dpa/mv) - Das Rostocker Unternehmen OIS (Offshore Industrie Service) hat den Auftrag für Wartungs- und Servicetätigkeiten im Windpark Arkona 35 Kilometer nordöstlich von Rügen erhalten. Der Auftrag in Millionenhöhe umfasse die Errichtungsphase von diesem Herbst an bis zum Frühjahr 2019, teilte OIS am Dienstag mit. Im Windpark sollen 60 Anlagen eine Leistung von 385 Megawatt erbringen und damit rechnerisch rund 400 000 Haushalte mit Strom versorgen können.