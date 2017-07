Geschichte : Online-Handbuch zum Widerstand in Mecklenburg-Vorpommern

Für ein Online-Handbuch zum Widerstand in Mecklenburg-Vorpommern hat der Historiker Christoph Wunnicke mehr als 300 Ereignisse und Namen von Menschen zusammengetragen, die sich gegen die beiden deutschen Diktaturen von 1933 bis 1945 und 1945 bis 1989 gestellt haben. Seit Wochenbeginn ist das Online-Handbuch unter www.widerstand-in-mv.de zu erreichen, sagte Mitinitiator Norbert Schwarte vom Verein Denkstätte Teehaus in Klein Trebbow am Dienstag in Schwerin. Es wende sich vor allem an junge Nutzer, die eher ins Internet als ins Museum gingen. In den kommenden Jahren soll das Lexikon weiter vervollständigt werden. Mehrere tausend Einträge seien geplant, sagte Wunnicke. Vor allem Taten des Alltags würden erfasst - vom Verstecken eines Wehrmachtsdeserteurs im Zweiten Weltkrieg bis zum Verweigern der Jugendweihe in der DDR.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 16:09 Uhr