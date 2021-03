Gesundheit : Online-Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen gestartet

Am Mittwoch ist in Mecklenburg-Vorpommern die Online-Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung gestartet.

Schwerin | In vielen Bundesländern ist es auf diesem Wege seit Wochen möglich, Termine zu vereinbaren. Bisher ging die Terminvergabe in MV nur telefonisch. Am Mittwoch und Donnerstag sollen sich laut Gesundheitsministerium zunächst Impfberechtigte der Priorität 1 anmelden. Das sind den Angaben zufolge beispielsweise über 80-Jährige sowie Menschen, die regelmä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.