Medizin : OP-Techniken bei Augenproblemen: Hornhautspender gesucht

Menschen mit Augenkrankheiten kann durch moderne Operationstechniken schneller geholfen werden - es braucht aber deutlich mehr Hornhautspender. Das sagte Martin Börgel, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG), am Freitag vor Journalisten in Neubrandenburg. Derzeit gebe es etwa 8000 Transplantationen von Hornhaut im Jahr, aber nur 6500 Hornhäute würden in Deutschland gespendet. In fünf bis zehn Jahren werde mit 10 000 bis 12 000 nötigen Operationen dieser Art gerechnet. Ein Grund sei die demografische Entwicklung, bei der die Zahl der Senioren weiter wächst.

von dpa

03. Mai 2019, 12:49 Uhr

«Es wird immer früher operiert, um den Betroffenen weitere Verschlechterungen der Sehkraft zu ersparen», sagte der neue Leiter der Augenklinik in Neubrandenburg, Christian Karl Brinkmann. In Neubrandenburg fand die Jahrestagung der DGFG statt, der die Universitätskliniken Dresden, Hannover, Leipzig und Rostock sowie das Neubrandenburger Klinikum angehören.