Theater : Open Air an der Müritz: Der Rächer mit der Maske ist zurück

Der Rächer mit der Maske kämpft wieder beim Theaterspektakel «Müritz-Saga» in Waren. Am Samstag hat das Stück auf der Freilichtbühne Premiere gefeiert. In der zwölften Folge mit dem Titel «Die Maske kehrt zurück» geht es um die Wahl eines Landmarschalls inmitten des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), um den sich die Müritz-Saga dreht. Dabei gebe es auch Parallelen zur Gegenwart, erklärte Intendant Nils Düwell.