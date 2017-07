Musik : Open Air in Bothmer bleibt Besuchermagnet der Festspiele

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Auf dem Programm der bereits ausverkauften Open-Air-Veranstaltung, die viele der Konzertbesucher traditionell mit einem Picknick einleiten, stehen Werke von Mendelssohn Bartholdy, Vivaldi, Verdi oder Puccini. So wird Hope zusammen mit dem Berliner Orchester unter anderem den «Sommer» aus Vivaldis «Vier Jahreszeiten» präsentieren. Freuen können sich die Besucher auch auf berühmte Chöre aus italienischen Opern, wie Verdis Gefangenenchor aus «Nabucco», und dann am späten Abend auf das abschließende Höhenfeuerwerk über dem erst jüngst sanierten Schloss.

Das Open-Air im Schlosspark von Bothmer bei Klütz zählt in jedem Sommer zu den Publikumsmagneten der Festspiele. Bis 3500 Besucher finden dort Platz.

Ebenfalls ausverkauft ist das Gastspiel der Sängerin und Entertainerin Ute Lemper am Freitag in der Haferscheune in Stolpe bei Anklam. Begleitet von der Kammerakademie Potsdam interpretiert sie neben Songs aus dem Berlin der 20er Jahre, französische Chansons und argentinischen Tango.

