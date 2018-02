Soziales : Ordensbruder erhält Sozialpreis für Häftlingsarbeit

Der älteste Sozialpreis Mecklenburg-Vorpommerns - der Siemerling-Preis - wird heute erstmals in einem Gefängnis übergeben. Der Grund für den feierlichen Akt in der Jugendanstalt Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist der Preisträger selbst: Die Ehrung geht an den Gefängnisseelsorger Gabriel Zörnig. Rund 100 Gäste werden im Speisesaal der Jugendanstalt dazu erwartet. Die Laudatio will Innenminister Lorenz Caffier (CDU) halten.

von dpa

27. Februar 2018, 01:15 Uhr

Der Franziskanerbruder kümmert sich seit Jahren um Häftlinge und Mitarbeiter in den Haftanstalten Neubrandenburg, Neustrelitz und Bützow (Landkreis Rostock). «Bruder Gabriel hat über Jahre hinweg sein soziales, leidenschaftliches und humorvolles Engagement als Seelsorger bewiesen», erklärte Rainer Prachtl als Vorsitzender des Dreikönigsvereins, der die Auszeichnung vergibt, die Wahl.

«Bruder Gabriel» werde bei dem feierlichen Akt auch mehrere Inhaftierte, die er dort betreut, einbeziehen, hieß es. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Der Geistliche, der aus dem Berliner Umfeld stammt, lebt seit 2004 mit Franziskanerbrüdern in Waren an der Müritz.