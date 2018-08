Kriminalität : Organisierte Kriminalität auf gleichbleibendem Niveau

In Fällen der Organisierten Kriminalität haben Ermittler in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2017 eine insgesamt fünfstellige Geldsumme vorläufig eingezogen. Diese Vermögensabschöpfungen fanden noch nach alten Regeln statt, sagte die Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA), Anna Hermann. Seit dem 1. Juli 2017 gelten auch in MV neue Vorschriften, die die vorläufige Einziehung und Sicherstellung von Vermögen aus kriminellen Geschäften erleichtern sollen. Genutzt worden seien diese aber bisher nicht. Dies soll sich voraussichtlich in diesem Jahr ändern, sagte Hermann, jedoch ohne Details zu nennen.

von dpa

08. August 2018, 10:54 Uhr

2017 führte das LKA zwölf OK-Verfahren (2016: zehn). In knapp der Hälfte davon gehe es um Drogenhandel und -schmuggel, gefolgt von internetbasierter Wirtschaftskriminalität, Eigentumsdelikten und Schleusungskriminalität. Mehr als die Hälfte der Verdächtigen seien Deutsche, gefolgt von Osteuropäern, gegen die vor allem wegen Eigentumsdelikten ermittelt werde. Insgesamt ermittelt das LKA eine im mittleren Bereich zweistellige Anzahl Verdächtiger, «ähnlich wie in den vergangenen Jahren.»