Agrar : Ost-Agrarminister fordern EU-Mittel für Landwirtschaft

Potsdam (dpa/bb) - Die Agrarminister der ostdeutschen Bundesländer fordern von der EU eine Fortsetzung der Förderung heimischer Landwirtschaft und der ländlichen Regionen. Die EU-Agrarpolitik habe den Strukturumbruch in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands begleitet und damit geholfen, Arbeitsplätze zu sichern und außerhalb der Landwirtschaft neue Wertschöpfungsketten zu erschließen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben der fünf Agrarminister an die EU-Kommission. Dieser Prozess müsse auch in der neuen Förderperiode von 2020 an fortgesetzt werden.