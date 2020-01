Agrar : Ost-Agrarminister fordern mehr Geld für ländliche Räume

Die ostdeutschen Agrarminister fordern von EU und Bundesregierung ausreichend Geld zur Stärkung des ländlichen Raums und zur Finanzierung eines besseren Umwelt- und Tierschutzes durch Landwirte. Bei der Festsetzung des Finanzrahmens für die neue EU-Förderperiode ab 2021 müssten die Prioritäten entsprechend gesetzt werden. «Dazu zählen für mich ganz klar Investitionen in den Umwelt- und Klimaschutz, den Ressourcenschutz, den Tierschutz und das Tierwohl sowie in die Entwicklung der ländlichen Räume», sagte Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag nach einer gemeinsamen Beratung der Ressortchefs in Berlin.

von dpa

16. Januar 2020, 17:53 Uhr

Unmittelbar vor der am Freitag beginnenden Ernährungsgütermesse Grüne Woche hatten die Minister die Präsidenten der ostdeutschen Landesbauernverbände getroffen. Bei dem Gespräch in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns ging es laut Backhaus um die künftige EU-Förderpolitik und um die Auswirkungen des Agrarpakets der Bundesregierung. Die vom Bund zum Schutz von Klima, Wasser und Nutztieren angestrebte Verschärfung von Umwelt- und Tierschutzauflagen sorgt seit Monaten für Proteste der Landwirte.