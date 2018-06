Bundesländer : Ost-Beauftragter sieht weiter Mangel an Bundesbehörden

Bei der Verteilung von Bundesbehörden mit möglichst vielen Arbeitsplätzen fühlen sich die ostdeutschen Länder nicht gut versorgt. Nach dem Fernstraßenbundesamt soll ein Kompetenzzentrum Wald kommen. Ist das nun genug?

von dpa

16. Juni 2018, 08:48 Uhr

Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, sieht trotz zweier positiver Entscheidungen in diesem Jahr einen Mangel an Bundesbehörden in Ostdeutschland. «Wir brauchen mehr Bundeseinrichtungen im Osten», sagte Hirte der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben aktuell die Situation, dass wir bundesweit durchschnittlich etwa 2,3 Beschäftige des Bundes pro 1000 Einwohner haben. Beispielsweise in Sachsen und in Thüringen liegt diese Zahl bei deutlich unter 1». Der Sitz der neuen Behörde für die Bundesfernstraßen in Leipzig sei ein wichtiges Signal gewesen.

«Wir brauchen aber nicht nur in boomenden Städten wie Leipzig mehr Bundeseinrichtungen», sagte Hirte. Er verwies auf die Diskussion zum Kompetenzzentrum Wald des Bundes, für das es mehrere Interssenten unter den Bundesländern gegeben habe. Dass es nun nach Ostdeutschland - und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern - komme, sei richtig.

Die Landesregierung in Schwerin hatte Anfang Juni mitgeteilt, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium ein Kompetenzzentrum Wald und Holz bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe in Gülzow in der Nähe von Güstrow einrichten wolle. Es solle Forschungsaktivitäten des Bundes im Bereich Wald und Holz bündeln und für die Fach- und Verbraucherinformation in diesem Bereich zuständig sein. Es soll allerdings nur um einige Dutzend Arbeitsplätze gehen.

Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer bekräftigen regelmäßig die Forderung nach Ansiedlung von neuen Bundesbehörden und Forschungsinstituten zwischen Ostsee und Thüringer Wald. «Im Gesamtmaßstab der Bundesbehörden ist der Osten unterrepräsentiert», hatte Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) erklärt.

Derzeit haben in Thüringen und Sachsen zwei Bundesgerichte ihren Sitz: das Bundesarbeitsgericht in Erfurt und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Hauptsitz des Umweltbundesamtes ist in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt). Verschiedene andere Bundesbehörden unterhalten Außenstellen.