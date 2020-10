Chemie : Ost-Chemie sieht sich auf Augenhöhe mit Westen

Die ostdeutsche Chemie- und Pharmaindustrie blickt trotz der Coronakrise relativ optimistisch in die Zukunft. Die Branche sei bisher mit einem blauen Auge davongekommen, sagte Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes für Ostdeutschland. Allerdings herrsche nach wie vor auch große Unsicherheit. Die überwiegend kleinen und mittelständischen Firmen in Ostdeutschland hätten jedoch flexibel auf die Krise reagiert. So war mit Beginn der Pandemie der Bedarf an Desinfektionsmitteln gestiegen.

von dpa

04. Oktober 2020, 09:19 Uhr