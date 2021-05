Parteien : Ost-Konvent der SPD eine Woche vor Sachsen-Anhalt-Wahl

Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt richtet sich die SPD am heutigen Sonntag (11.00 Uhr) mit einem Ost-Konvent an die Menschen in den fünf östlichen Bundesländern.

Halle (Saale) | Für die Veranstaltung mit dem Titel „Für Ostdeutschland. Für Dich“ haben sich die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl und Finanzminister Olaf Scholz sowie weitere ostdeutsche Politikerinnen und Politiker angesagt. Es sind Reden geplant sowie Talkrunden zu Frauen in Ostdeutschland, zu Wir...

