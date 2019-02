Gesellschaft : Ostbeauftragter über Quotenregelung: «Führt ins Elend»

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, sieht eine Quotenregelung für mehr Ostdeutsche in Führungspositionen kritisch. Im Ergebnis könnten dann auch einzelne Bundesländer eine eigene Quote fordern, sagte der CDU-Politiker am Sonntag im Inforadio vom rbb laut Vorabmeldung des Senders. «Das führt ins Elend.»

von dpa

17. Februar 2019, 09:26 Uhr

Hirte betonte, er sehe keinen «Nachteil, aus den neuen Bundesländern zu sein». Er sagte: «Man hat die gleichen Chancen wie alle anderen.» Der entscheidende Punkt, wo es immer noch Unterschiede gebe, sei «bei Unternehmen, wo es auch für Ostdeutsche nach wie vor schwieriger ist, weil wir schlicht die großen Unternehmen mit den Unternehmenssitzen nicht bei uns in den neuen Bundesländern haben.»