Parteien : Ostdeutsche Linke: GroKo-Kurs «zutiefst unbefriedigend»

Als «zutiefst unbefriedigend» haben Spitzenpolitiker der Linken in den ostdeutschen Ländern die Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen von SPD und Union für eine große Koalition im Bund kritisiert. «Gerade angesichts der Tatsache, dass die Union ohne die SPD keine stabile demokratische Regierung bilden kann, wäre zu erwarten gewesen, dass in zentralen Punkten sozialdemokratische Positionen nicht nur als Überschriften oder substanzarme Hüllen auftauchen», hieß es am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung der Landes- und Fraktionsvorsitzenden.