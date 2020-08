Ausbildung : Ostdeutsche Maschinenbauer beklagen Mangel an Nachwuchs

Die seit Jahren angespannte Ausbildungssituation im ostdeutschen Maschinenbau hat sich 2020 nach Angaben des Branchenverbandes VDMA weiter verschärft. Zwar bieten trotz der Corona-Pandemie 86 Prozent der ausbildenden Unternehmen zu Beginn des neuen Lehrjahres so viele Stellen wie geplant an, es bleiben aber zahlreiche Plätze unbesetzt, wie aus einer am Dienstag in Leipzig veröffentlichten Umfrage des VDMA Ost hervorgeht. Grund seien fallende Bewerberzahlen sowie große Wissenslücken der Schulabgänger.

von dpa

18. August 2020, 10:30 Uhr