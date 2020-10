Die ostdeutschen Städte haben von Bund und Ländern eine wirksame Städtebauförerung gefordert. Die zuvor bereits schwierige Lage in vielen ostdeutschen Innenstädten durch den Online-Kauf habe sich coronabedingt nochmals verschärft, teilte der Deutsche Städtetag nach einer Oberbürgermeister-Konferenz am Freitag in Leipzig mit.

von dpa

09. Oktober 2020, 14:44 Uhr