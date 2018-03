Tourismus : Ostermontag drohen Staus auf Inselabfahrten und A20

von dpa

29. März 2018, 07:03 Uhr

Mit den Osterfeiertagen kommen wieder Zehntausende Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Ziele sind hauptsächlich die Zentren an den Küsten und auf den Inseln Rügen sowie Usedom beziehungsweise der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Damit könnte es zum ersten Mal in dieser Tourismussaison zu einer großen Belastung der Autofahrer rund um das Autobahnloch auf der A20 bei Tribsees sowie vor allem der Anwohner in den Dörfern auf der Umleitungsstrecke kommen. Gerade die Anwohner in den Gemeinden Langsdorf und Böhlendorf müssen schon seit Herbst vergangenen Jahres wegen der Umleitung mit einem massiv erhöhten Verkehrsaufkommen leben. Die durchgehende Einrichtung von Tempo-30-Zonen bringt dabei nur wenig, denn die Lärmbelastung bleib. Zudem halten sich viele Autofahrer nicht an die Begrenzung.