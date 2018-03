Lebensmittel : Ostern kann kommen: Keine Salmonellen auf Eiern nachgewiesen

Eine gute Nachricht vor Ostern: Auf Eiern sind in Mecklenburg-Vorpommern seit zwei Jahren keine Salmonellen mehr nachgewiesen worden. Untersucht wurden mehr als 1500 Eier der Güteklasse A, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock am Sonntag mitteilte. Bei den mikrobiologischen Analysen seien die Bakterien weder auf der Eischale noch im Ei-Inneren nachgewiesen worden.

von dpa

25. März 2018, 09:39 Uhr

Die Krankheitserreger werden in der Geflügelhaltung unter anderem durch Impfungen der Legehennen bekämpft. Auch bundesweit werden immer seltener Salmonellen nachgewiesen. Die Keime besiedeln den Legedarm der Hennen, die aber selbst nicht erkranken.

Salmonellen können beim Aufschlagen von Eiern von der Schale ins Innere gelangen und beim Verzehr roher Eier, etwa in Mayonnaisen oder Tiramisu, den Menschen infizieren. Trotz der fehlenden Salmonellennachweise sollten daher ältere, kranke oder abwehrgeschwächte Menschen und Kinder auf Speisen mit rohen Eiern verzichten, empfiehlt das Amt. Eier sollten spätestens 28 Tage nach dem Legen verbraucht werden.