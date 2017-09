Schiffbau : «Ostsee-Zeitung»: 800 Millionen Euro Bürgschaft für Werften

Die Werften in Mecklenburg-Vorpommern können nach einem Bericht der «Ostsee-Zeitung» mit bis zu 800 Millionen Euro Unterstützung von Seiten der Politik rechnen. Bund und Land hätten sich auf einen Bürgschaftsrahmen für den Bau von riesigen Kreuzfahrtschiffen der «Global Class» an den Werftstandorten Wismar, Warnemünde und Stralsund geeinigt. Danach sind bis zu 800 Millionen Euro Risikoabsicherung in der Bauphase vorgesehen, aufgeteilt je zur Hälfte. Ab Januar 2018 wollen die Werften die 340 Meter langen Ozean-Riesen bauen. Kosten pro Schiff: 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro.