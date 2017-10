Verkehr : Ostseeautobahn 20 aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt

Die Ostsee-Autobahn 20 Lübeck-Stettin ist seit Freitag bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist das Absacken der Autobahn durch den moorigen Untergrund, weshalb aus Sicherheitsgründen nun auch die Fahrbahnen Richtung Westen geschlossen wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Damit müssen Autofahrer auf der wichtigen West-Ost-Verbindung für längere Zeit in beiden Fahrtrichtungen zwei Umleitungen zwischen den Abfahrten Bad Sülze und Tribsees in Kauf nehmen, wie das Schweriner Verkehrsministerium im Vorfeld mitgeteilt hatte.