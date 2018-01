Museen : Ozeaneum besucherstärkstes Museum in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

11.Jan.2018

Die Einrichtungen des Deutschen Meeresmuseums haben für 2017 ein leichtes Besucherplus verzeichnet. Im vergangenen Jahr kamen rund 858 500 Besucher in das Stralsunder Ozeaneum, das Meeresmuseum, das Natureum sowie Nautineum und damit rund 1000 Gäste mehr als im Vorjahr. Großer Gewinner ist das Flaggschiff Ozeaneum mit einem Plus von rund 9700 Besuchern, wie Museumsdirektor Harald Benke am Donnerstag sagte. Mit mehr als 561 000 sei das Ozeaneum damit wieder das mit Abstand besucherstärkste Museum in Mecklenburg-Vorpommern. Das Meeresmuseum im historischen Katharinenkloster verzeichnete hingegen einen Rückgang um etwa rund 3000 Gäste. Das Ozeaneum begeht in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Unter dem Jahresmotto «Ab ins Meer» sind Aktionen und Ausstellungen geplant. Für etwa eine halbe Million Euro wird das Schwarmfischbecken erneuert.