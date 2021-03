Museen : Ozeaneum für Wiedereröffnung herausgeputzt

Nach der coronabedingten Zwangspause öffnet das Ozeaneum in Stralsund Anfang kommender Woche wieder für Besucher. Vorher wurde noch einmal gründlich sauber gemacht. Auch einige Tiere werden sich wohl neu auf die Menschen einstellen müssen.

Stralsund | Das Ozeaneum in Stralsund hat sich in den vergangenen Tagen noch einmal für die Wiedereröffnung am kommenden Montag herausgeputzt. Ein „fast neues Museum“ erwarte die Besucher, sagte Direktor Harald Benke vorab. Exponate seien abgestaubt, Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt und ein Online-Ticketsystem eingerichtet worden. Zudem stiegen Taucher in da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.