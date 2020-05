Museen : Ozeaneum in Stralsund öffnet erst übernächste Woche

Mecklenburg-Vorpommerns besucherstärkstes Museum, das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund, wird frühestens in der übernächsten Woche öffnen. Genaue Termine für die vier Standorte Ozeaneum, Meeresmuseum, Nautineum und Natureum mit normalerweise über 800 000 Besuchern im Jahr, stehen noch nicht fest, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. «Sicher ist, dass wir mit dem Ozeaneum anfangen», sagte sie. Dessen Öffnungszeiten würden jedoch eingeschränkt, und auch ein wöchentlicher Schließtag werde eingeführt. Der Grund dafür sei, dass das Haus sparen und die Aufsicht mit eigenem Personal gewährleisten müsse. In der Saison seien sonst rund 40 Aushilfen im Einsatz. Etwa 90 Prozent der 120 festen Mitarbeiter an den vier Standorten seien in Kurzarbeit.

von dpa

11. Mai 2020, 10:31 Uhr

Derzeit würden Konzepte erarbeitet, wie die Abstandsregelungen im Museumsbetrieb zu gewährleisten seien. Im Ozeaneum dürften sich nur 390 Menschen gleichzeitig aufhalten, normalerweise seien 1000 Gäste im Haus. Im Wartebereich seien nur zehn Besucher zugelassen. Geprüft werde noch, ob interaktive Angebote trotz der Hygienevorschriften möglich seien.