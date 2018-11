Prozesse : P+S-Werftenpleite erneut vor Gericht: Hegemann gegen KPMG

Anwälte streiten vor Gericht um die Millionenpleite der P+S-Werften in Stralsund und Wolgast, die bereits Jahre zurückliegt. Es geht um viele Millionen Euro.

von dpa

21. November 2018, 15:43 Uhr

Sechs Jahre nach der Millionen-Pleite der P+S-Werften in Stralsund und Wolgast ist die Justiz noch immer mit der Aufarbeitung beschäftigt. An diesem Donnerstag verhandelt das Landgericht Hamburg zur Schadenersatz-Klage der Hegemann-Gruppe gegen das Beratungsunternehmen KPMG, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Schiffbaugruppe aus Bremen war demnach mit Darlehenssicherheiten bei P+S engagiert, die zur Jahreswende 2009/10 zur Verlängerung anstanden. Dies sei auf Grundlage eines positiven Sanierungsgutachtens der Beratungsgesellschaft KPMG auch erfolgt. Hegemann wirft KPMG nun vor, für das Gutachten von unrealistischen Parametern ausgegangen zu sein, und fordert Schadenersatz.

Bei der ersten mündlichen Verhandlung im Juni 2015 sei der Streitwert vorläufig auf 30 Millionen Euro festgelegt worden, sagte der Gerichtssprecher. Seither seien Schriftsätze ausgetauscht worden. Die Summe könne sich noch ändern, denn von Klägerseite seien Anträge in der Zwischenzeit umgestellt worden.

Die P+S-Werften waren Ende 2012 in die Insolvenz gegangen. Allein das Land Mecklenburg-Vorpommern verlor etwa 270 Millionen Euro an Bürgschaften.

Die Hegemann-Klage ist nicht die einzige: Auch Insolvenzverwalter Berthold Brinkmann fordert Schadenersatz von KPMG wegen Fehlern im Sanierungsgutachten. In diesem Fall soll nach Gerichtsangaben am 14. Februar 2019 wieder verhandelt werden.

Eine weitere Klage könnte vom Land Mecklenburg-Vorpommern kommen. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Schwerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Land behalte sich je nach Ausgang des Brinkmann-Prozesses die Erhebung einer eigenen Klage vor. KPMG habe dem Land einen entsprechenden Verjährungsverzicht eingeräumt.