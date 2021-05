Kriminalität : Paar verliert 30.000 Euro an Betrüger

Trickbetrüger haben Rentner in der Region Wolgast (Vorpommern-Greifswald) mit der sogenannten Schockanruf-Masche hereingelegt.

Wolgast | Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, büßten die 82-jährige Frau und ihr 83-jähriger Mann am Donnerstag 30.000 Euro ein. Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich diesmal gleich zwei Anrufer als vermeintlicher Polizist und Staatsanwalt gemeldet. Der Erste gab demnach an, dass der Sohn der Senioren einen Autounfall verursacht habe, bei dem je...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.