Kriminalität : Paddel weg: Diebe setzen Wasserschutzpolizei außer Gefecht

von dpa

31. Juli 2019, 12:03 Uhr

Unbekannte Diebe haben die Wasserschutzpolizei im Osten der Mecklenburgischen Seenplatte außer Gefecht gesetzt. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, wurden den Beamten der Wasserschutzpolizeistation in Neubrandenburg die Paddel ihres Schlauchbootes entwendet. Das Boot liegt auf einem Bootsanhänger in einer abgeschlossenen Halle am Tollensesee. Mit dem Hänger wurde es sonst zügig zu Einsätzen an Seen zwischen Feldberg, Woldegk, Neubrandenburg und Penzlin gefahren. Die Metall-Paddel waren dort fest montiert und seien zwischen 25. und 30. Juli verschwunden. Für den Tollensesee haben die Neubrandenburger Beamten ein Motorboot.