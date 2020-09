Kriminalität : Pärchen fährt Reifen kaputt: Mann in Zelle, Frau in Klinik

Ein angetrunkenes und wohl besonders streitbares Pärchen hat die Polizei in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stundenlang beschäftigt. Wie eine Sprecherin am Dienstag erklärte, war der Wagen der beiden 32-Jährigen am Montagabend an einer Tankstelle so kräftig gegen einen Bordstein gestoßen, dass alle vier Räder platzten. Passanten riefen die Beamten.

von dpa

22. September 2020, 17:36 Uhr