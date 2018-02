Agrar : Paketannahme und Reifenwechsel: Arbeitgeber gehen neue Wege

Die Arbeitgeber müssen nach Ansicht des Vorsitzenden des Agrarmarketing-Vereins, Tobias Blömer, bei der Suche nach Mitarbeitern und im Umgang mit ihnen umdenken. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels sei die Mitarbeiterpflege das Thema der kommenden Jahre oder sogar Jahrzehnte, sagte Blömer.

von dpa

12. Februar 2018, 05:28 Uhr

Es gelte, Arbeitszeiten vernünftig zu regeln und Überstunden zu vermeiden. Dazu gehöre auch, dass die Arbeitgeber dort, wo es vernünftig sei, ihren Angestellten im privaten Umfeld entgegenkommen, sagte Blömer. So könnten Mitarbeiter ihre Pakete in ihre Firmen schicken lassen. Es gebe auch Vereinbarungen mit Reifenhändlern, die etwa während der Arbeitszeit der Beschäftigten kommen und die Reifen wechseln. «So können die Mitarbeiter ihre Freizeit besser nutzen.» In gewissen Grenzen könne der Arbeitgeber so zum Dienstleister für seine Angestellten werden.