Kriminalität : Paketbote überfallen und Einbruch in Postzentrum

Unbekannte sind in ein Postverteilerzentrum in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) eingebrochen und haben einen Paketzusteller in Neubrandenburg überfallen. In beiden Fällen wird nach den Tätern noch gefahndet, wie Polizeisprecher am Montag mitteilten. Der 24 Jahre alte Zusteller soll am Montagmorgen auf dem Weg zu seinem Lieferfahrzeug von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden sein. Aus Angst habe der Geschädigte eine dienstliche Geldbörse herausgegeben. Obwohl fünf Polizeifahrzeuge anrückten, konnte der Täter fliehen.