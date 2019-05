Buntes : Papierverbrauch der Regierung: Bildungsministerium führt

Welches Ministerium verbraucht am meisten Papier? In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Freien Wähler/BMV teilt die Landesregierung mit, dass das Bildungsministerium die Rangliste 2018 mit Abstand anführte: 2,46 Millionen Din-A4-Blätter seien dort 2018 verbraucht worden. Am wenigsten Papier nutzte das Energieministerium mit nur 470 000 Blatt. Insgesamt summierte sich der Verbrauch der Ressorts auf mehr als 11 Millionen Blatt für insgesamt gut 52 000 Euro.

von dpa

28. Mai 2019, 16:50 Uhr

Die Freien Wähler interessierte außerdem, wie viel Recyclingpapier für die knapp 3,47 Millionen Blatt Papier an Informationsflyern und Broschüren aus den Ministerien benutzt wurde. Antwort: Nur knapp 30 Prozent, oder gut eine Million Blatt.