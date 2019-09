Landtag : Parlamentarier: keine Chance für großen Schlachthof in MV

Ein großer Zentralschlachthof in Mecklenburg-Vorpommern ist nach dem Ende der Schweineschlachtung bei Danish Crown in Teterow (Landkreis Rostock) vom Tisch. Ein Pachtverfahren mit dem Bauernverband und Fleischverarbeitern zur Übernahme der Schweineschlachtung in Teterow ist bisher gescheitert. Es sei kein schlüssiges Konzept vorgelegt worden, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Freitag im Landtag. Ein Neubau durch einen Investor ist ebenfalls nicht in Sicht. «Wir haben in Deutschland zu viele Schlachtkapazitäten», sagte der CDU-Abgeordnete Jörg Kliewe.

von dpa

06. September 2019, 12:14 Uhr

Backhaus sagte, er suche nach weiteren Lösungen und bündele Initiativen im Land für eine moderne Schweineschlachtung. Dabei gebe es Ideen für genossenschaftliche Modelle mit mehreren, kleineren Schlachtstandorten. Backhaus kündigte dazu Gespräche auf der Landwirtschaftsmesse Mela nächste Woche in Mühlengeez (Landkreis Rostock) an. Nach seinen Worten geht es um eine Schlachtkapazität von 3500 Schweinen pro Woche. «Wir stehen mit Bürgschaften und Fördermöglichkeiten bereit», versprach er.