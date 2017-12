Kriminalität : Parteibüro der Linken mit Pyrotechnik attackiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 05:40 Uhr

Mit Pyrotechnik haben Unbekannte ein Büro der Linken in Mecklenburg-Vorpommern attackiert. In der Nacht zum Freitag sprengten sie den Briefkasten im Eingangsbereich eines Parteibüros in Grimmen im Landkreis Vorpommern-Rügen, wie die Polizei mitteilte. Von der Explosion sei auch die Tür beschädigt worden, hieß es. Zudem seien Rollen mit Toilettenpapier vor dem Gebäude verteilt worden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.