Extremismus : Parteien: Mehr Schul-Aufklärung über Nationalsozialismus

Die SPD-Landtagsfraktion hat am Landesgedenktag der Befreiung vom Nationalsozialismus appelliert, an den Schulen besser über die Verbrechen der Nazis aufzuklären. «Angesichts des Wiedererstarkens von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus müssen wir dafür sorgen, dass die Erinnerung an die Gräuel durch das NS-Regime nicht verblasst», sagte SPD-Landtagsfraktion Thomas Krüger am Dienstag. Allein auf die familiäre Überlieferung könne man sich nach mehr als 70 Jahren nicht mehr verlassen. Bundesweite Studien belegten, dass das Thema an Schulen nur noch oberflächlich behandelt wird und dass Lehrer zu wenige Fortbildungsangebote dazu erhalten.

von dpa

08. Mai 2018, 14:07 Uhr

Die Linksfraktion erinnerte daran, dass der 8. Mai in Mecklenburg-Vorpommern auf Initiative der damaligen PDS-Fraktion ein Gedenktag wurde. Es sei wichtig, daran zu erinnern, wie der Nationalsozialismus in Deutschland entstehen konnte und welche katastrophalen Folgen er für Abermillionen von Menschen hatte. Die Schule müsse dazu einen zentralen Beitrag leisten. Die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch des Widerstandes brauchten einen höheren Stellenwert im Geschichts- und Sozialkundeunterricht. «Wir brauchen dringend eine Änderung der Rahmenpläne, auch um die politische Bildung insgesamt zu stärken», sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg.