Parteien : Parteitag stimmt über linkes kommunalpolitisches Programm ab

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will auf einem Parteitag in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) kommunalpolitische Grundsätze beschließen. Ein gutes halbes Jahr vor den Kommunalwahlen listet die Oppositionspartei in einem 18-seitigen Papier Defizite im Regierungshandeln von SPD und CDU auf und unterbreitet eigene Lösungsvorschläge. Es geht unter anderem um einen besseren Nahverkehr, bezahlbares Wohnen und mehr Tempo für schnelles Internet.

von dpa

20. Oktober 2018, 10:46 Uhr

Mit dem kommunalpolitischen Programm will die Linke nicht nur Wähler überzeugen, sondern zuvor auch Mitglieder und Sympathisanten als Kandidaten für die Kommunalvertretungen gewinnen. Das Ziel ist es nach den Worten der Landesvorsitzenden Wenke Brüdgam, nach der Wahl im Mai 2019 «mindestens so stark wie bisher» in den Kommunalvertretungen zu sein. Derzeit stellt die Partei 650 Mandatsträger und 35 Bürgermeister, drei davon hauptamtlich. Vor allem altersbedingt verliert die Linke seit Jahren Mitglieder. Heute sind es noch rund 3900.