Wirtschaftspolitik : Pasewalk kann auf Firmenansiedlungen mit 100 Stellen hoffen

Die Region Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) kann auf mehrere Firmenansiedlungen mit etwa 100 Arbeitsplätzen hoffen.

Pasewalk | Die Stadtvertreter haben dem Verkauf von Grundstücken an drei Unternehmen jetzt zugestimmt, wie Bürgermeisterin Sandra Nachtweih (CDU) am Freitag erklärte. Etwa 40 Millionen Euro sollen an zwei Gewerbestandorten investiert werden. Größter Investor sei eine Firma aus Slowenien, die sich auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisiert habe. Diese Ansiedlun...

