Kunst : Pasewalker Museum zeigt unbekannte DDR-Grafik-Sammlung

Das Museum in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) will die Diskussion um den Umgang mit Kunstgrafik aus der DDR-Zeit neu beleben. «Wir zeigen ab 17. September einen Ausschnitt einer bisher weitgehend unbekannten Sammlung eines Kunstfreundes aus Berlin», sagte Museumsleiterin Anke Holstein am Mittwoch in Pasewalk.