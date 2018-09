Kriminalität : Passant hält Fahrraddieb bis zum Eintreffen der Polizei fest

von dpa

03. September 2018, 15:25 Uhr

Ein aufmerksamer Passant hat einen Fahrraddieb am Montagmorgen in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf frischer Tat ertappt - und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 35-jährige Mann beobachtete den 26-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie dieser das Schloss eines Mountainbikes mit einem Bolzenschneider durchtrennte, wie die Polizei mitteilte. Bevor der 26-Jährige mit dem Rad habe fliehen können, habe der Zeuge ihn gestellt und die Polizei alarmiert. Nach ihrem Eintreffen fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen das durchtrennte Schloss, Diebeswerkzeug und Betäubungsmittel. Das Mountainbike konnte an den Eigentümer zurückgegeben werden.