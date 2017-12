Brände : Passant rettet Tiere aus brennender Scheune

von dpa

27.Dez.2017

Ein Passant hat Ente, Gänse und Schafe aus einer brennenden Scheune in in Alt Ungnade (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gerettet. Der Mann bemerkte am Dienstag die Flammen in dem Gebäude, alarmierte die Feuerwehr und öffnete die Scheunentür, um die Tiere zu retten, wie die Polizei mitteilte. Der Brand hat 100 000 Euro Schaden verursacht. Menschen wurden nicht verletzt. Die 60 Einsatzkräfte konnten die Scheune nur noch kontrolliert runterbrennen lassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.