Notfälle : Patient aus Uni-Klinikum tot im Fluss gefunden

Ein 76-jähriger Patient des Uni-Klinikums Greifswald ist am Montagabend tot aus dem Fluss Ryck geborgen worden. Der Neubrandenburger, der auf Medikamente angewiesen war, war seit Donnerstag vergangener Woche vermisst worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, soll eine Obduktion Todesursache und Identität klären. Wegen des Patientenarmbandes am Toten gehe man davon aus, dass es sich um den vermissten Mann handele. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat.

von dpa

19. Juni 2018, 12:24 Uhr

Der Fundort der Leiche befindet sich unweit des Bahnhofs, aber einige Kilometer entfernt vom Klinikum. Bislang ist unklar, wie der Mann dorthin gelangt ist. Das Uni-Klinikum zeigte sich betroffen vom Tod des Patienten. Er habe sich zur stationären Behandlung in der Universitätsmedizin befunden, sich aber frei bewegen können, sagte eine Sprecherin.

«Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, umso trauriger sind wir über die Information der Polizei, dass wir in diesem Fall nichts mehr tun konnten», hieß es in einer Stellungnahme. Am Donnerstagabend war bemerkt worden, dass der Mann fehlte. Eine Suche sei umgehend eingeleitet und die Polizei informiert worden.