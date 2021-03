Gesundheit : Patienten gegen Corona in Hausarztpraxen geimpft

Langsam beginnt das Impfen gegen Corona in den Arztpraxen im Land. Ministerpräsidentin Schwesig warnte beim Besuch einer Praxis in Neubukow allerdings vor allzu großen Erwartungen am Anfang.

Neubukow | In den ersten Arztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern hat das Impfen gegen das Coronavirus begonnen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) besuchte am Freitag eine Praxis in Neubukow (Landkreis Rostock), wo neben dem medizinischen Personal auch schon einige ältere Patienten geimpft wurden, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Arztpraxen erhalten dem...

