Unfälle : Pedale verwechselt: Autofahrer demoliert Erdbeer-Häuschen

Koserow | Ein Autofahrer hat auf der Insel Usedom die Pedale in seinem Wagen verwechselt und an einer Erdbeer-Verkaufshütte „Totalschaden“ angerichtet. Wie eine Polizeisprecherin weiter sagte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag auf einem Parkplatz in Koserow (Vorpommern-Greifswald). Der 56-jährige Fahrer habe in eine Parklücke einfahren wollen, dabei aber ...

